В Музее Победы отметят 240-летие образования Севастополя и Черноморского флота России

Фото: Пресс-служба Музея Победы

22 апреля в Музее Победы состоится торжественное мероприятие «От поколения к поколению», приуроченное к 240-летию образования Севастополя и Черноморского флота России. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила пресс-служба музея.

Его участниками станут школьники, студенты, курсанты, ветераны Вооруженных сил России, потомки героев первой и второй героической обороны Севастополя, представители общественных и государственных структур, а также севастопольцы, проживающие в Москве.

Торжественные мероприятия молодежной программы «Нахимовская ленточка» ежегодно проводятся в Музее Победы в рамках соглашения между Севастополем и Москвой при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка будет проходить до 12 июня.