В Москве запустят 35 специальных маршрутов на Красную горку

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В первое воскресенье после Пасхи, 23 апреля, в столице запустят 35 специальных маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мы запускаем специальные маршруты в дни весенних религиозных праздников, чтобы пассажирам было удобно совершать поездки. Например, в Пасху 35 маршрутов от станций метро и ж/д возили москвичей к 16 городским кладбищам, за день на них совершено около 75 тысяч поездок. В это воскресенье на Красную горку экспрессы поедут снова, — рассказал он.

Автобусы будут ездить до 16 городских кладбищ от ближайших железнодорожных станций и метро. Проезд будет бесплатным во всех экспрессах, кроме 520-го маршрута: он будет курсировать по обычному тарифу.

Помимо этого, на Красную горку усилят контроль за действующими маршрутами до 18 других кладбищ, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В дни массового посещения кладбищ — 23 и 25 апреля — изменятся маршруты ряда автобусных направлений Москвы. Например, автобусы № 600 не будут заезжать на Западное Хованское кладбище.