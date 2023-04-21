Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Группа разбойников напала на предпринимателя из Китая и отобрала у него три миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Группа разбойников напала на предпринимателя из Китая и отобрала у него три миллиона рублей
Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье группа разбойников напала на бизнесмена из Китая и похитила у него три миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 21 апреля.

По ее словам, преступление произошло в Ленинском городском округе Московской области. Пятеро приезжих из Средней Азии вломились на территорию частного дома, где предприниматель из Китая отдыхал с друзьями. Злоумышленники связали двух мужчин и женщину скотчем, после чего начали им угрожать и требовать отдать деньги и ценности.

Хозяин отказался выполнять требования разбойников, после чего преступники избили пленников. Мужчины похитили мобильные телефоны, планшет, наручные часы и металлический сейф. Все это они погрузили в иномарку хозяина дома, в которой также находились три миллиона рублей наличными, и скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В результате оперативно-разыскных действий четверых подозреваемых задержали в аэропорту Шереметьево, откуда они планировали сбежать за рубеж. Еще одного мужчину схватили в Подмосковье по месту временного проживания.

Видео: Пресс-центр МВД России

Задержанные сообщили, что сейф они взломать не смогли и выбросили его в овраг. Иномарку они бросили недалеко от места преступления, а деньги и ценности поделили между собой. По местам жительства фигурантов были проведены обыски. Часть похищенного нашли и изъяли.

Подозреваемые заключены под стражу.

Другое разбойное нападение произошло в подъезде жилого дома в центре Москвы. Мужчина набросился на местную жительницу после того, как она сама впустила его в здание.

Подмосковье Разбой Московская область Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте