Группа разбойников напала на предпринимателя из Китая и отобрала у него три миллиона рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье группа разбойников напала на бизнесмена из Китая и похитила у него три миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 21 апреля.

По ее словам, преступление произошло в Ленинском городском округе Московской области. Пятеро приезжих из Средней Азии вломились на территорию частного дома, где предприниматель из Китая отдыхал с друзьями. Злоумышленники связали двух мужчин и женщину скотчем, после чего начали им угрожать и требовать отдать деньги и ценности.

Хозяин отказался выполнять требования разбойников, после чего преступники избили пленников. Мужчины похитили мобильные телефоны, планшет, наручные часы и металлический сейф. Все это они погрузили в иномарку хозяина дома, в которой также находились три миллиона рублей наличными, и скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В результате оперативно-разыскных действий четверых подозреваемых задержали в аэропорту Шереметьево, откуда они планировали сбежать за рубеж. Еще одного мужчину схватили в Подмосковье по месту временного проживания.

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Задержанные сообщили, что сейф они взломать не смогли и выбросили его в овраг. Иномарку они бросили недалеко от места преступления, а деньги и ценности поделили между собой. По местам жительства фигурантов были проведены обыски. Часть похищенного нашли и изъяли.

Подозреваемые заключены под стражу.

Другое разбойное нападение произошло в подъезде жилого дома в центре Москвы. Мужчина набросился на местную жительницу после того, как она сама впустила его в здание.