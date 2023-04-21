Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что можно посадить в огороде в мае

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Приближается последний весенний месяц, который по праву можно назвать горячей порой для дачников и садоводов. Именно поздняя весна лучше всего подходит для того, чтобы посеять некоторые культуры, какие именно — читайте в материале «Вечерней Москвы».

По словам звездного агронома и телеведущей Октябрины Ганичкиной, май — это период, когда нужно сеять огурцы и однолетние цветы.

— Я рекомендую сажать будущие плодовые культуры в теплицу, ведь у нас еще почва недостаточно хорошо прогрелась, — сказала агроном. — Капуста, томаты, перцы и баклажаны — овощи, которые готовы к высадке уже в середине мая. Эти культуры любят тепло, поэтому их лучше внедрять в парниковую почву.

В открытом удобренном грунте с первых чисел мая можно сеять редис, морковь, петрушку, укроп и горох, заметила Ганичкина.

В период с 15 по 20 мая почва уже готова к высадке картофеля. Ганичкина также напомнила, что делать, если внезапно начнется резкое похолодание и возникнет необходимость защитить культуры от заморозков.

По ее словам, прежде чем начать посадочный процесс, участок, где вы собираетесь сажать культуру, надо залить горячей водой — около 70 градусов. Для закрепления результата также следует снабдить землю полезным миксом из суперфосфата и столовой ложки сульфата калия.

Позже, когда будет высажена рассада, стоит задуматься о том, как защитить ее от вредителей, заключила Ганичкина.

Овощи Фрукты садоводы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте