Волонтеры активно информируют москвичей о возможности военной службы по контракту

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Волонтеры информируют москвичей о возможности заключения контрактов о прохождении военной службы, помогают горожанам больше узнать о контрактной службе, а также раздают буклеты с информацией. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила один из волонтеров центра отбора на службу по контракту Полина.

— Все стойки расположены в людных местах, поэтому к нам довольно часто подходят люди, интересуются, о чем мы информируем. В среднем это примерно 150 человек за день, — сказала она.

Волонтер отметила, что москвичей больше всего интересуют вопросы о льготах. Также горожане узнают, как попасть на контрактную службу.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.