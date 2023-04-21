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Илон Маск потерял почти 13 миллиардов долларов после взрыва прототипа корабля Starship

Лейла Алиева
В мире
Илон Маск потерял почти 13 миллиардов долларов после взрыва прототипа корабля Starship
Фото: NASA/Bill Ingalls

За последние сутки состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось на 12,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Bloomberg.

По итогам отчета за первый квартал от Tesla чистая прибыль Маска снизилась на 24 процента и составила 2,51 миллиарда долларов. Прибыль на акцию при этом равнялась 0,85 доллара.

Публикация привела к падению стоимости акций Tesla до 162,99 доллара. Кроме того, прототип корабля Starship — самой тяжелой в истории ракеты-носителя, разработанной SpaceX, в тот же день взорвался над Мексиканским заливом спустя четыре минуты после взлета. В это же время многие пользователи Twitter с синими галочками отказались платить восемь долларов за эту функцию, пишет РБК.

Ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship, запуск которой произошел 20 апреля, взорвалась через четыре минуты после старта. При этом в пресс-службе SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

В компании также заявили, что произошедшее является быстрой и незапланированной разборкой корабля, в причинах которого теперь будут разбираться специалисты.

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