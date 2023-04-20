Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через четыре минуты после запуска

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Ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась спустя четыре минуты после старта. Трансляция запуска проводилась на сайте компании SpaceX в четверг, 20 апреля.

Отмечается, что 120-метровая ракета примерно спустя две с половиной минуты после старта, достигнув высоты в 38 километров, начала неконтролируемое вращение. Через еще полторы минуты последовал взрыв. При этом ведущие трансляции отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

При этом на официальной странице компании в Twitter говорится, что произошла «незапланированная разборка» корабля, причины которой в настоящее время устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что корабль Starship, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, стартовал в первый испытательный полет с космодрома в Техасе, однако перед вылетом у него случилась небольшая задержка.

Изначально полет был запланирован на 17 апреля. За пару дней до первоначальной даты компания SpaceX получила лицензию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на первый орбитальный полет.