Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через четыре минуты после запуска

Евгений Жуков
В мире
Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через четыре минуты после запуска
Фото: скриншот: tass.ru

Ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship взорвалась спустя четыре минуты после старта. Трансляция запуска проводилась на сайте компании SpaceX в четверг, 20 апреля.

Отмечается, что 120-метровая ракета примерно спустя две с половиной минуты после старта, достигнув высоты в 38 километров, начала неконтролируемое вращение. Через еще полторы минуты последовал взрыв. При этом ведущие трансляции отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

При этом на официальной странице компании в Twitter говорится, что произошла «незапланированная разборка» корабля, причины которой в настоящее время устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что корабль Starship, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, стартовал в первый испытательный полет с космодрома в Техасе, однако перед вылетом у него случилась небольшая задержка.

Изначально полет был запланирован на 17 апреля. За пару дней до первоначальной даты компания SpaceX получила лицензию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на первый орбитальный полет.

Илон Маск SpaceX Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте