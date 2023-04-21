ТАСС: Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом

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Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ). Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил ТАСС.

Источник издания отметил, что Лиина на посту сменит адмирала Сергея Авакянца.

Кроме того, на пост командующего Балтфлота был назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, который ранее занимал должность начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, передает ТАСС.

О том, что Авакянц покидает пост командующего Тихоокеанским флотом, стало известно 20 апреля. Теперь он будет координировать работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Центры откроются в мае в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Они будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14–35 лет.

14 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках мероприятий флоту необходимо было отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок.