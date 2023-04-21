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Приметы и советы

Песков заявил, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации

Полина Долганова
Лейла Алиева
Общество
Песков заявил, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не идет никаких разговоров о новой волне мобилизации в России. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский студенческий общественно-политический журнал Doxa ранее опубликовал материал, где сообщается о раздаче повесток студентам МГУ.

— Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Честно говоря, даже не знаю. Но, еще раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации, — приводит его слова РИА Новости.

Немецкое издание Exxpress заявило, что отсутствие у правительства РФ планов по проведению новой волны мобилизации должно существенно обеспокоить украинское военно-политическое руководство. По мнению авторов статьи, такое положение вещей говорит о полном контроле ситуации на линии боевого соприкосновения президентом России.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через «Госуслуги». Подробнее о принятом законе, а также об ответах на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Дмитрий Песков Мобилизация Кремль
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