Песков заявил, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не идет никаких разговоров о новой волне мобилизации в России. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский студенческий общественно-политический журнал Doxa ранее опубликовал материал, где сообщается о раздаче повесток студентам МГУ.

— Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Честно говоря, даже не знаю. Но, еще раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации, — приводит его слова РИА Новости.

Немецкое издание Exxpress заявило, что отсутствие у правительства РФ планов по проведению новой волны мобилизации должно существенно обеспокоить украинское военно-политическое руководство. По мнению авторов статьи, такое положение вещей говорит о полном контроле ситуации на линии боевого соприкосновения президентом России.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через «Госуслуги». Подробнее о принятом законе, а также об ответах на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».