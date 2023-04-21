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Ефимов: Восемь спортивных объектов в Москве получат льготу по налогу на имущество организаций

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Восемь спортивных объектов в Москве получат льготу по налогу на имущество организаций
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Восемь крупных спортивных сооружений вошли в Реестр объектов спорта, что позволит их владельцам получить льготы по налогу на имущество. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Чтобы поддержать крупные площадки в условиях отмены многих международных соревнований и сохранить уникальную инфраструктуру города, в Москве создали Реестр спортивных объектов. Для собственников вошедших в него сооружений налог на имущество организаций снижается в 10 раз. В Реестр уже включили первые восемь объектов — спорткомплексы, ледовую арену, многофункциональный плавательный центр и футбольные поля. Их владельцы смогут сэкономить на налоге за 2022 год 184 миллиона рублей, — рассказал Ефимов.

Попасть в реестр могут объекты, чья площадь превышает восемь тысяч квадратных метров. Для этого владельцу необходимо подать заявление в Департамент экономической политики и развития города Москвы.

Ранее Ефимов сообщил, что девелоперы получили разрешение на ввод в эксплуатацию трех образовательных объектов, в результате чего будет создано 232 новых рабочих места. В частности, возле деревни Николо-Хованское появился детский сад на 220 воспитанников. Кроме того, в поселении Рязановском завершилось строительство еще одного дошкольного учреждения на 275 детей. Оба образовательных объекта создадут 113 новых рабочих мест.

Спорт Социальные объекты Владимир Ефимов
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