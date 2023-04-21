Врач Тяжельников рассказал о практической пользе обновления медоборудования в поликлиниках Москвы

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Обновление оборудования в столице имеет огромное значение для качественного лечения. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 апреля, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников.

— В прошлом году в соответствии с планом успешно закупили все необходимое оборудование для городских медучреждений. Обновление оборудования, такого как аппараты КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и УЗИ, имеет огромное значение для качественного лечения. Благодаря современной технике для проведения исследований и замене аналоговых аппаратов на цифровые, врачи получают передовые инструменты для точной и быстрой диагностики, — сказал он.

Тяжельников отметил, что процесс замены оборудования проводится в рамках капитального ремонта по новому стандарту. По его словам, подобные меры направлены для обеспечения горожанам доступа к самым современным методам лечения и диагностики.

21 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. По его словам, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.