В Московском зоопарке рассказали, в какое время Диксон любит выходить на прогулку

Фото: Пресс-служба зоосада

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Любимое время для прогулки у медведя Диксона — примерно с 9 до 11 часов утра. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— В этот период он наиболее активен, даже если просто валяется в древесной шерсти. Чувствует он себя хорошо и иногда с большим интересом наблюдает за посетителями, заглядывающими в окошко его вольера, — написала она в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

За судьбой белого мишки Диксона следит вся страна. В Московский зоопарк его привезли в сентябре 2022 года после того, как эвакуировали с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. В зоопарке ему сделали рентген: в результате у животного было обнаружено порядка 30 отверстий от картечи разного диаметра. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» недавно сходил в гости к самому знаменитому медведю России и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация зверя.