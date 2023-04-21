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Проблемы бизнеса и промышленности Донбасса обсудили на выставке «Госзаказ‑2023»

Никита Худяков
Общество
Проблемы бизнеса и промышленности Донбасса обсудили на выставке «Госзаказ‑2023»
Фото: Пресс-служба форума «Госзаказ»

В рамках второго дня XVIII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» прошло обсуждение проблем развития промышленности и бизнеса Донбасса и Причерноморья в российском нормативном поле. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает пресс-служба форума-выставки.

Для решения проблем интеграции фиксируются все нормативные трудности вхождения в российскую юрисдикцию. Одной из ключевых проблем является доступность банковского финансирования на новых территориях.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных отметил, что многие выбирают для себя участие в программах развития. Доля компаний составляет около 40 процентов от местного бизнеса.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, нужно учитывать аналогичный опыт Крыма и не ограничиваться присутствием одного банка на новых территориях.

Форум «Госзаказ» продлится в период с 19 по 21 апреля. В рамках мероприятия более семи тысяч специалистов из 89 регионов России обсудят все самое важное и актуальное, что происходит в системе закупок — новации законодательства, цифровые решения, планы регуляторов и контролеров, поддержку поставщиков новых территорий и другие темы.

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