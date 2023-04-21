Суд в Тульской области прекратил производство по иску об ограничении прав родителей Маши Москалевой

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В Тульской области прекращено производство по иску об ограничении прав родителей Маши Москалевой. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Таким образом информация об отказе от иска, которая появилась на сайте администрации города Ефремов, подтвердилась. Как сообщил ТАСС, такое решение было принято после проведения проверки городской комиссией по делам несовершеннолетних.

Об истории Маши Москалевой стало известно в конце марта, когда ее отца приговорили к двум годам колонии по делу о дискредитации ВС РФ. Мужчина воспитывал девочку в одиночку, в связи с чем ребенок переехал в приют.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова при этом заявила, что девочка точно не останется без попечения близких.

Позже 13-летнюю Машу забрала мать, которая долгое время не виделась с ребенком.