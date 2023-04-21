«Уничтожает все на своем пути»: эксперт по безопасности Макеев напомнил о мерах пожарной безопасности в сухую погоду

Фото: МЧС / Рязанская область

С наступлением тепла многие выбираются на природу, чтобы устроить пикник и пожарить шашлык. Также весной начинаются пахотные работы и уборка на грядках, во время которых некоторые сжигают засохшую прошлогоднюю траву. Все эти действия могут привести к неконтролируемому пожару, который может унести жизни как людей, так и животных. О каких мерах предосторожности следует помнить во время таких мероприятий, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам эксперта по безопасности Михаила Макеева, очень опасно поджигать сухую траву на природе, ведь огонь быстро распространяется и уничтожает все на своем пути.

— Могут погибнуть птицы, люди, дикие животные, поэтому проще предупредить такое бедствие, чем бороться с ним, — сказал спикер.

Удивительно и то, что даже прошлогодняя сухая трава способна гореть, несмотря на сырость и снег, которые были еще недавно. Огонь может повредить и молодую траву, только выглянувшую из-под земли.

Эксперт призывает ни при каких обстоятельствах не поджигать сухую траву, находясь на природе. Если вы разводите костер вблизи лесных массивов, нужно обязательно контролировать, чтобы огонь не перешел на легко воспламеняемые участки.

— Кроме того, непременно нужно тщательно тушить окурки и спички, — добавил спикер.

Нельзя держать возле костра взрывоопасные и быстро воспламеняющие предметы, продолжил собеседник «ВМ».

Ни в коем случае нельзя поджигать мусор или траву в период сухой погоды даже на своем участке — это тоже может перерасти в масштабный пожар. Детей следует обучить элементарным мерам пожарной безопасности.

В случаях, когда вы заметили пожар, очаги возгорания, почувствовали запах гари или увидели дым, не теряя ни секунды, звоните на номер 112 и сообщите о происходящем, заключил Макеев.