Появились подробности о состоянии девочки, сбитой мужчиной на самокате на востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Девочку, которую на самокате сбил молодой человек на Вешняковской улице, перевели из реанимации в отделение травматологии. Об этом стало известно в пятницу, 21 марта.

У ребенка диагностированы перелом лобной части черепа, сотрясение мозга и сильный ушиб ноги. По словам матери, состояние девочки «оставляет желать лучшего». Как сообщил «МК», родственники написали заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Вешняковской улице 20 апреля. Трое молодых людей ехали на арендованных электросамокатах на большой скорости. В какой-то момент 18-летний уроженец Башкортостана попытался объехать столб и сбил четырехлетнюю девочку, которая гуляла с бабушкой и семилетней сестрой.

В результате ребенок упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшую госпитализировали. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результате которой контролирует прокуратура.