Самого толстого кота в мире весом более 18 килограммов спасли в США

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Одного из самых толстых котов в мире весом более 18 килограммов спасли в Ричмонде. Об этом сообщает издание Mirror, а также местная служба по контролю за животными.

Кот по кличке Патчи весит 18,3 килограмма, что соответствует весу пятилетнего ребенка. Пушистый страдает ожирением, так как прежние хозяева перекормили его нездоровой пищей и лакомствами.

Теперь Патчи находится в приюте, где специалисты посадили его на строгую диету. Как сообщает служба по контролю за животными, котик ищет новый дом. К потенциальному хозяину выдвинули одно важное условие: он должен помочь питомцу вернуться к здоровому весу, пишет Mirror.

Фото: скриншот: pravilamag.ru

Недавно стало известно, как выглядит самая маленькая собака в мире. Чихуахуа по кличке Перл из Орландо внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Рост песика составил 9,14 сантиметра, длина туловища — 12,7, а вес — всего 553 грамма.

В феврале Пес по кличке Боби из Португалии, которому в мае исполняется 31 год, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака.