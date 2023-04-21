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Суд в Москве заочно арестовал главу военной разведки Украины Буданова на два месяца

Степан Жирнов
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал главу военной разведки Украины Буданова на два месяца
Фото: shutterstock

Лефортовский районный суд в столице заочно арестовал на два месяца начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 21 апреля.

Мужчину обвиняют по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Покушение на террористический акт», а также в незаконной покупке и передаче оружия и взрывных устройств.

Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, или с момента задержания Буданова на территории страны.

Это не первый случай заочного ареста украинских чиновников. Ранее по просьбе ФСБ суд арестовал украинских политических деятелей Ирину Верещук и Эмине Джапарову. Их обвиняют по статье «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

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