По требованию ФСБ в Москве заочно арестованы украинские чиновники

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Лефортовский районный суд заочно арестовал на два месяца украинских политических деятелей Ирину Верещук и Эмине Джапарову. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 6 декабря.

По данным пресс-службы, вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины» Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Украины Джапарову обвиняют по статье «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». При этом в суде отметили, что срок содержания под стражей будут исчислять с момента экстрадиции фигурантов на территорию РФ и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания подозреваемых на территории страны.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд столицы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк. Женщину обвиняют в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.