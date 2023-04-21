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Ракова: Флагманские центры больниц в Москве станут первыми цифровыми госпиталями города

Евгений Белоусов
Город
Ракова: Флагманские центры больниц в Москве станут первыми цифровыми госпиталями города
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Внедрение принципов цифрового госпиталя и переход к безбумажному формату начнется во флагманских центрах ГКБ имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского к лету этого года. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Цифровизация, которая является одним из основных треков развития московской медицины, — это не просто популярный тренд. Это реальное использование инновационных возможностей, которые освобождают специалистов от рутинных действий, повышают скорость процессов, — рассказала она.

По словам заместителя столичного мэра, цифровизация столичных стационаров повысит качество медицинской помощи в Москве в целом. Она также напомнила, что еще в прошлом году все детские поликлиники города уже перешли на электронные медицинские карты и полностью отказались от бумажных вариантов, передает агентство городских новостей «Москва».

15 апреля Ракова сообщила, что во флагманских центрах Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского установили 3,5 тысячи единиц современного оборудования.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади. В здании расположено 90 коек, в частности 30 коек реанимации и интенсивной терапии, а также 30 диагностических коек.

Медицина Анастасия Ракова Москва Больницы
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