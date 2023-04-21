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Минобороны: Штурмовые отряды ведут бои на западе Артемовска

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Штурмовые отряды ведут бои на западе Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российские штурмовые отряды последние сутки ведут бои на западе Артемовска. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Поддержку отрядам оказывают силы авиации. В частности, за последние сутки было совершено восемь вылетов. Кроме того, артиллерия выполнила 69 боевых задач.

— Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом, — говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

Накануне сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинским войскам в Артемовске. Для ВСУ ситуация на этом направлении является «крайне тяжелой», а бойцы «Вагнера» расширяют плацдарм и отражают контратаки противника.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. По его словам, именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.

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