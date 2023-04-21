Суд в Москве заочно арестовал журналиста Bellingcat Грозева

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Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал болгарского журналиста издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении государственной границы России. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Журналиста обвиняют по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

— Судом в отношении Грозева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который следует исчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения им государственной границы РФ, — рассказали в суде, чьи слова приводит ТАСС.

Христо Грозев был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России 26 декабря. В карточке журналиста в соответствующей базе данных сказано, что болгарина разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако уточнение точного пункта ведомство не приводит.

*Включен в реестр СМИ-иноагентов