Албания отменила «летний» безвизовый режим для россиян

Фото: Unsplash

Албания отменила традиционный «летний» безвизовый режим для россиян. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе посольства страны в Москве.

— Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки, — говорится в сообщении.

Решение об отмене традиционного безвизового режима с Россией было принято в соответствии с поправками Совета Министров республики. Поправки вступили в силу 20 апреля, уточняется на сайте албанского посольства.

Ранее граждане России могли посещать Албанию без виз ежегодно с 1 мая по 30 сентября. Дружественные отношения республики с Россией имеют древнюю историю. Примерно 250 лет назад Албания объединилась с Россией для борьбы с Османской империей.

Правительство Индии приняло решение разрешить россиянам находиться в стране не более 180 дней в год. Введенные изменения распространяются в том числе на уже выданные визы.

В 2023 году вступает в силу подписанный между Россией и Ираном договор. Согласно документу, группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться на территории государства до 15 дней.