Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актер Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Евгений Белоусов
Город
Актер Антон Шагин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский актер Антон Шагин, наиболее известный по главной роли в фильме «Стиляги», в пятницу, 21 апреля, посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту.

— Я сюда приехал поддержать уже отобранных бойцов, которые сегодня отправляются в часть и в последующие дни уже непосредственно на передовую. Приехал абсолютно по доброй воле, бескорыстно, — заявил он.

По словам Шагина, он пообщался с будущими контрактниками и даже прочел им стихи собственного сочинения. Самое тяжелое, отметил актер, это ожидание, поэтому он и решил скрасить его добровольцам.

— Здесь такая развернута подготовка по настоящему погружению в это непростое дело, то есть не поверхностный подход, а именно профессиональный и в первую очередь — человеческий, — добавил Шагин.

Актер высоко оценил работу столичного пункта, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Знаменитости Армия Москва Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте