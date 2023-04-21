Эксперт Старостин рассказал, как выбрать качественную бутилированную воду

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Председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Артем Старостин рассказал, как выбрать качественную бутилированную воду.

По его словам, при выборе важно учитывать ряд критериев. Первый — состав воды: она должна содержать все необходимые микроэлементы и минералы.

Также важно принимать во внимание категорию воды. Старостин отметил, что для ежедневного потребления лучше всего подойдет столовая вода. Если нужно поправить свое здоровье, то выбор рекомендуется сделать в пользу лечебно-столовой, а при лечении заболеваний — лечебной воды.

Рекомендуется выбирать воду от надежных и известных производителей. 60 процентов населения страны доверяют «местным брендам». Они есть во всех регионах России и хорошо зарекомендовали себя.

Эксперт также посоветовал внимательно изучить этикетку на бутылке. На ней должны быть указаны вид воды, а также ее происхождение, дата розлива и срок годности, передает Общественная служба новостей.

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