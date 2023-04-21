«Должен быть готов к параду в Берлине»: Медведев осадил Писториуса за слова об Украине

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко ответил на слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса, который назвал нормальным проведение атак Киева по российской территории.

— На самом деле ему (Писториусу — прим. «ВМ») нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине, — написал российский политик у себя в Twitter.

Медведев также заявил, что глава Минобороны Германии завидует славе военачальников Третьего рейха и не думает о том, что он говорит.

20 апреля Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой. По его словам, подобные меры будут необходимы, пока украинская армия не будет нападать на города.

18 апреля систему противовоздушной обороны Patriot с ракетами доставили на территорию Украины. Помимо этого, ВСУ получили от ФРГ еще 16 грузовых автомобилей Zetros. Таким образом, в настоящее время украинская армия в общей сложности обладает 76 подобными грузовиками.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут передавать ВСУ оружие не более девяти месяцев, потому как их собственные запасы почти на исходе. Эксперт считает, что после распада СССР европейские страны стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.