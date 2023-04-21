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Старики-разбойники: почему пожилые россияне стали чаще совершать преступления

Анастасия Харламова

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Общество
Старики-разбойники: почему пожилые россияне стали чаще совершать преступления
Фото: Pixabay

В России выявили рекордное за десять лет число пенсионеров, совершающих преступления. За 2022 год доля людей старше 50 лет среди преступников составила 10,65 процента — отметка ушла выше 10 процентов впервые за десять лет. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», что заставляет пожилых людей нарушать закон.

По ее словам, старики больше подвержены стрессу. Часто они не могут справиться с жизненными сложностями и поэтому идут на преступление.

— Пожилые люди начинают воровать или совершают мелкие преступления, потому что с возрастом у них возрастает уровень стресса. Нервная система не справляется. Они чувствуют себя беспомощно и незащищенно. В какой-то момент им кажется, что никакого другого способа справиться со своей жизненной ситуацией не существует, — сказала она.

Психолог отметила, что пенсионерам сложнее грамотно распоряжаться финансами из-за ослабевания функции самоконтроля.

— В большинстве случаев пожилые люди начинают воровать еду в магазинах. Скорее всего, это привело к росту преступности в России. Они по какой-то причине не могут рассчитать свою пенсию или другие деньги, чтобы их хватило на месяц. Как правило, это связано с тем, что ослабевают функции самоконтроля. Это происходит потому, что человек стареет и испытывает большую стресс-нагрузку. Она ухудшает психическое здоровье, и для пожилого человека это может стать критичным, — заверила специалист.

Чем выше психоэмоциональная нагрузка, тем быстрее идет угасание различных функций, в том числе самоконтроля, поэтому мы и видим такую статистику, подытожила Наумова.

До этого специалист рассказала, как преодолеть финансовую «растерянность». По словам специалиста, она связана с тем, что прошлый год был довольно непростой, с большим количеством нововведений и санкций.

По мнению психолога, улучшить финансовое положение и преодолеть неопределенность поможет дополнительное образование или смена профессии. Также на повышение денежной определенности влияет и то, как человек распоряжается своими ресурсами.

Пожилые люди Психология Преступления
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