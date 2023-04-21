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Сотрудники СК обнаружили пропавшую после общения с мошенниками пенсионерку

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники СК обнаружили пропавшую после общения с мошенниками пенсионерку
Фото: СК РФ

Столичную пенсионерку, которая пропала после общения с телефонными мошенниками, нашли в Тверской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 21 апреля.

По ее словам, в настоящий момент жизни и здоровью 77-летней женщины ничего не угрожает. В скором времени ее доставят в следственное подразделение для выяснения всех обстоятельств преступления, которое совершили в ее отношении.

Сотрудники СК обнаружили пропавшую после общения с мошенниками пенсионерку Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

О том, что пожилая москвичка пропала, стало известно в четверг, 20 апреля. Случилось это после того, как группа неизвестных аферистов заставила пенсионерку перевести им крупную сумму денег, а после уговорили ее покинуть квартиру и уехать. Женщина перестала выходить на связь с родственниками.

Одновременно с этим мошенники звонили членам семьи пенсионерки и требовали от них деньги для выкупа. Родственники пропавшей обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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