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Пловчиха Чикунова обновила мировой рекорд на дистанции 200 метров

Евгений Силаев
Спорт
Пловчиха Чикунова обновила мировой рекорд на дистанции 200 метров
Фото: РИА Новости

Россиянка Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом во время Чемпионата России. Соревнования прошли в пятницу, 21 апреля, в Казани.

Чикунова преодолела дистанцию за две минуты и 17,55 секунды. Таким образом, она превзошла достижение пловчихи из ЮАР Татьяны Схунмакер — две минуты и 18,95 секунды. Прежний рекорд был установлен во время Олимпийских игр в Токио. Теперь вопрос о регистрации результата рассмотрит Международная федерация плавания.

6 апреля атлет из Санкт-Петербурга Денис Вовк вручную отбуксировал 32-тонный самолет в аэропорту Сочи, установив тем самым мировой рекорд. Спортсмен буксировал самолет Sukhoi Superjet 100 под названием «Дербент», весящий 32,1 тонны. Он протащил транспортное средство на 10 метров за 42 секунды.

В конце марта российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре. Они пролетели 2540 километров и приземлились на аэродроме Хатанга в Красноярском крае.

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