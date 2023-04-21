Людмила Гусева: Проекты комплексного развития территорий помогают решить проблему заброшенных участков

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Часть территории промышленной зоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе будет реорганизована. Это позволит Москве создать до 1,5 тысячи новых рабочих мест. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Сейчас понятно, что эти площадки могут жить совершенно другой жизнью — и на обширных территориях бывших заводов и фабрик растут новые жилые дома, открываются новые промышленные объекты — компактные, современные, экологические, развивается социально-бытовая инфраструктура, — заявила она.

По словам Гусевой, комплексное развитие территорий позволяет городу решить проблему заброшенных участков и бывших промзон. Так, на юго-востоке Москвы в Нижегородском районе предусмотрено создание на площади 1,7 гектара группы объектов общественно-делового назначения.

На сегодняшний день в Москве в фазе активной реализации находятся 29 проектов комплексного развития территорий на площади свыше 392 гектаров, передает слова Людмилы Гусевой агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на участке бывшей промзоны «Огородный проезд» и неэффективно используемой площадки на улице Милашенкова в Бутырском районе городское руководство намерено построить свыше миллиона «квадратов» недвижимости в рамках реализации четырех проектов КРТ.

Кроме того, по результатам аукциона определен инвестор, который займется реорганизацией бывшего участка промзоны «Дегунино-Лихоборы», сообщил Ефимов.