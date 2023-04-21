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Приметы и советы

«Откуда деньги?»: Воля удивился богатству Джигана

Евгений Силаев
Общество
«Откуда деньги?»: Воля удивился богатству Джигана
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Александрович Устименко-Вейнштеин) любит демонстрировать в социальных сетях свою роскошную жизнь. Юморист Павел Воля не смог сдержать интерес и спросил, откуда у музыканта столько денег.

— Один вопрос: у тебя огромный дом, ты ездишь по курортам, у тебя дорогие тачки. Блин, откуда деньги? — поинтересовался Воля в эфире шоу Comedy Club на телеканале ТНТ.

Примечательно, что исполнитель не смог ответить на этот вопрос. Джиган начал говорить, но сбился, чем спровоцировал смех в зале.

В последнее время отношения Джигана и модели Оксаны Самойловой остаются холодными. Начали ходить слухи, что пара собирается развестись. Однако исполнитель принес публичные извинения своей супруге.

Таролог Ольга Николаева рассказала «Вечерней Москве», что отношения звездной пары как мужа и жены едва ли когда-нибудь возобновятся. Всему виной — полное отсутствие чувств у молодых людей друг к другу. Специалист также отметила, что у Джигана есть ряд зависимостей, под влиянием которых он может совершать необдуманные и абсурдные поступки.

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