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«С пивком завязал»: Джиган публично извинился перед Самойловой

Евгений Силаев
Общество
«С пивком завязал»: Джиган публично извинился перед Самойловой
Фото: vk/samoylovaoxxana

В последнее время отношения рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой остаются холодными. Начали ходить слухи, что пара собирается развестись. Однако исполнитель принес публичные извинения своей супруге.

Музыкант признался, что завязал с алкоголем. Кроме того, он попросил у экс-супруги прощения.

— Я хочу извиниться при всех. Ну прости меня, накосячил. Больше так не буду, обещаю, это последний раз — с пивком я завязал. Я тебе даю слово, что я буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно, — заявил артист, чьи слова приводит «СтарХит».

В марте Самойлова подтвердила давние опасения поклонников. По словам знаменитости, они с мужем в настоящее время не живут вместе.

Позже Джиган объяснил причины такого расставания. По его словам, он пишет новый альбом, а это изначально невозможно в доме, где живут четыре шумных ребенка. Кроме того, как отметил исполнитель, одни только громкие басы во время его репетиций не радовали ни Оксану, ни весь поселок.

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