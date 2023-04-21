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Приметы и советы

Посещение лесов в Подмосковье ограничат с 22 апреля из-за риска пожаров

Евгений Силаев
Город
Посещение лесов в Подмосковье ограничат с 22 апреля из-за риска пожаров
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье с 22 по 30 апреля вводится ограничение на посещение лесов. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства (КЛХ) Московской области.

— В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда высокого класса пожарной опасности, с 22 по 30 апреля 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области, — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Подобное ограничение связано с установленным в регионе четвертым классом пожарной опасности. Жителей Подмосковья призвали воздержаться от посещения природных территорий.

На время ограничений в лесах будет проводиться патрулирование. Кроме того, силы пожаротушения приведены в режим повышенной готовности, говорится на сайте КЛХ.

Накануне в Подмосковье из-за поджога травы чуть не случился пожар. Инцидент произошел недалеко от деревни Маланьинская в Шатурском городском округе. Местные жители вовремя заметили произошедшее и вызвали пожарных, которые потушили огонь.

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