«Аэроэкспрессы» будут отправляться в Шереметьево с Савеловского вокзала 22 и 23 апреля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Савёловский вокзал Карта всех событий

Поезда «Аэроэкспресс» 22 и 23 апреля будут отправляться до аэропорта Шереметьево с Савеловского вокзала. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал. С 3 апреля по 20 мая изменено расписание поездов на направлении Внуково. С 3 по 29 апреля изменено расписание поездов на направлении Шереметьево, — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается об отмене некоторых рейсов. Пассажиров призвали сверяться с расписанием экспрессов на сайте перед каждой поездкой.

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменилось с 15 апреля. Корректировки будут действовать до 20 мая. На время ограничений будет готовиться инфраструктура к запуску нового диаметра.

Запуск МЦД-4 позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора-два раза, сообщил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Она будет включать шесть станций: Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец.