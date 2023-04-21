Соцсеть TikTok обвинили в участии в когнитивной войне против России

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Социальная сеть TikTok использует свои ресурсы для участия в когнитивной войне против России. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых Национально-освободительной армии Китая (НОАК).

— Это первый случай, когда гражданская высокотехнологичная компания развязала когнитивную войну в период крупномасштабной войны. Когнитивная война, управляемая СМИ и основанная на мобильном интернете, оказала огромное воздействие на этот конфликт, — говорится в исследовании.

Отмечается, что TikTok присоединился к ряду американских соцсетей, демонстрирующих действия России в негативном ключе. В то же время в публикациях создается положительный образ Украины.

Примечательно, что социальная сеть принадлежит китайской компании ByteDance. В то же время головные офисы TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.

Издание напоминает, что после начала специальной военной операции соцсеть запретила выкладывать видео пользователям из России, а также удалила около тысячи аккаунтов, так или иначе связанных с российским правительством. При этом TikTok подвергался критике с обеих сторон конфликта, отмечает издание.

12 апреля стало известно, что депутаты разных парламентских фракций подписали обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову по поводу разблокировки соцсети Twitter. В обращении парламентарии призывают провести новую проверку соцсети на наличие материалов, которые нарушают российское законодательство.