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Национальный проект по развитию дронов утвердят до 1 сентября

Евгений Силаев
Общество
Национальный проект по развитию дронов утвердят до 1 сентября
Фото: shutterstock

Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) будет утвержден до 1 сентября 2023 года. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе правительства России.

В кабмине прошло совещание с участием производителей БАС, Минтранса, Минфина, Минобрнауки, Минсельхоза и других ведомств. Провел сессию вице-премьер России Андрей Белоусов.

В ходе встречи обсуждался вопрос развития производства дронов в стране. Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что для разработки национального проекта по развитию дронов трудятся экспертные комиссии. Отмечается, что утверждение документа должно состояться до 1 сентября 2023 года.

— Целью федерального проекта по стимулированию спроса на БАС мы видим рост запроса рынка на отечественные беспилотники и оказываемые услуги. Мы должны сформировать новые сегменты рынка, стимулируя использование систем и комплектующих российского производства. В период до 2030 года ожидаем рост емкости рынка до 180 тысяч БАС с достижением доли российского производства на уровне 70 процентов, — цитирует Шпака пресс-служба правительства.

В индустриальном парке «Руднево», который вошел в состав ОЭЗ «Технополис Москва», появится центр по настройке, тестированию и испытанию беспилотных авиационных систем. Открытие нового производства позволит создать 25 новых рабочих мест до конца 2023 года.

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