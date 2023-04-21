Пушилин сообщил о провале попыток наступления ВСУ на четырех направлениях

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Украинская армия попыталась перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии, — заявил он.

Врио главы ДНР добавил, что российские войска дали отпор ВСУ, не позволив им отбить занятые позиции. Однако сделать это получилось ценой серьезных усилий, добавил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в Сеть, сообщил, что США и союзники планируют наступление украинских войск на 30 апреля.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.