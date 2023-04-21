Водитель отвлекся на телефон и сбил двух детей на улице Генерала Донскова

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Москва, поселение Новофёдоровское, улица Генерала Донскова Карта всех событий

Водитель автомобиля отвлекся на телефон, в результате чего сбил двух детей на улице Генерала Донскова в поселении Новофедоровское. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Оба ребенка получили травмы. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.

20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Первомайской улице на востоке столицы. Выполняя поворот, водитель автомобиля не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора, и сбил их. Инцидент попал на видео.