«Недальновидно и опасно»: Захарова ответила на возможное включение Украины в НАТО

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Заявления Североатлантического альянса о возможности включения Украины в его состав недальновидны и опасны. Такое заявление сделала в пятницу, 21 апреля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— НАТО ставит себе цель «победить» Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности, — заявила она.

По словам Захаровой, российская сторона неоднократно заявляла об опасности втягивания Украины в Североатлантический альянс с 2008 года, передает официальный сайт МИД РФ.

20 апреля украинские СМИ сообщили, что глава НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. При этом визит генсека Североатлантического альянса ранее не анонсировался.

Комментируя данное событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна на текущий момент находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.