Онколог назвал смертельную болезнь, которая может быть похожа на геморрой

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Геморрой и рак прямой кишки могут отличаться очень похожими симптомами, но по некоторым признакам все-таки возможно вовремя их отличить. Врач-онколог Гапиз Чупанов рассказал порталу «Доктор Питер», как разделить эти два заболевания и как не ошибиться в диагностике.

По словам специалиста, оба эти недуга может сопровождать боль в области заднего прохода. Могут возникать кровотечения, ощущение наполненности живота и расстройства стула. Однако разницу все равно можно заметить вовремя, уверен Чупанов.

— При онкологических патологиях прямой кишки ректальные кровотечения могут наблюдаться без дефекации. При дефекации кровь имеет бордовый цвет и обнаруживается в структуре каловых масс, — объяснил Чупанов.

По его словам, если человек столкнулся с онкологией, то человек очень быстро начинает худеть, у него снижается масса тела. Это первое, на что крайне важно обратить внимание. Для постановки точного диагноза нужно пройти большое количество обследований, которыми нельзя пренебрегать.

Питание напрямую связано с развитием злокачественных опухолей. Об этом рассказал врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. Специалист отметил, что здоровое питание — одна из главных мер по профилактике онкологических заболеваний.