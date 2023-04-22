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Трамп пообещал уладить конфликт на Украине, если он станет президентом США

Ирэна Колесова
В мире
Трамп пообещал уладить конфликт на Украине, если он станет президентом США
Фото: shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп вновь пообещал крайне быстро разрешить конфликт на Украине. Он заявил в ходе своего выступления перед сторонниками Республиканской партии во Флориде, что украинский кризис обязательно будет закончен, если Трампа изберут президентом на выборах 2024 года.

— Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего, даже еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете. Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной, — сказал Трамп.

Он также добавил, что лично знает и президента России Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп уверен, что именно поэтому ему не составило бы сложности с ними договориться, передает РИА Новости.

Трамп также ранее обещал остановить кровопролитие на Украине в течение 24 часов. Он отметил, что в свое время при общении с ним Зеленский был очень мил.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что отношения Трампа и Зеленского будут складываться откровенно плохо. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отомстит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за отказ расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына Джо Байдена Хантера на Украине, если одержит победу на президентских выборах. Такое мнение высказал профессор Эмиль Нагенгаст.

Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский
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