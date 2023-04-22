Россиянам назвали профессии, у представителей которых будет самая большая пенсия

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Право на повышенную пенсию имеют представители особо тяжелых и ответственных профессий. Кроме того, на нее могут претендовать жители Крайнего Севера. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, на получение дополнительных пенсионных средств могут претендовать военные, федеральные госслужащие, космонавты и работники летно-испытательного состава.

— Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев, — приводит слова Виноградова агентство «Прайм».

При этом при расчете пенсии по выслуге лет и ее размер будут производиться в индивидуальном порядке. В случае с жителями Крайнего Севера надбавка к выплатам будет зависеть от суровости климатических условий, в которых им приходилось работать.

Директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова выразила мнение, что в текущем году отечественные работодатели будут уделять больше внимания соискателям, которым 50 и более лет. По ее словам, такие специалисты выбирают рабочие профессии охотнее молодых соискателей и более склонны к следованию правилам.