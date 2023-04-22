InsideOver: Россия создала несущий угрозу США «треугольник смерти» в Тихом океане

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Россия, КНДР и Китай вошли в «треугольник смерти», который несет угрозу Соединенным Штатам Америки в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет журналист Федерико Джулиани для издания InsideOver.

По его словам, «блок» из стран легко обнаружить на любой географической карте. Журналист считает, что Пхеньян и Москва могут усилить давление на Вашингтон в данном районе.

Тихоокеанский военно-морской флот России, командный пункт которого размещен во Владивостоке, начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. На этот шаг Москва решилась в период высокой напряженности в отношениях с НАТО, пишет InsideOver.

Джулиани выразил мнение, что «треугольник смерти», состоящий из Китая, Северной Кореи и России, очевиден. Эти страны предпринимают действия, которые побуждают Вооруженные силы США пересматривать свои оперативные планы.

В издании Business Insider пришли к выводу, что прошедшая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу — «демонстрация среднего пальца США», поскольку это можно расценивать как геополитическую координацию России и Китая в Европе и Азии, а также их действующее и будущее направление военного сотрудничества.