Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

InsideOver: Россия создала несущий угрозу США «треугольник смерти» в Тихом океане

Полина Пашкина
В мире
InsideOver: Россия создала несущий угрозу США «треугольник смерти» в Тихом океане
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, КНДР и Китай вошли в «треугольник смерти», который несет угрозу Соединенным Штатам Америки в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет журналист Федерико Джулиани для издания InsideOver.

По его словам, «блок» из стран легко обнаружить на любой географической карте. Журналист считает, что Пхеньян и Москва могут усилить давление на Вашингтон в данном районе.

Тихоокеанский военно-морской флот России, командный пункт которого размещен во Владивостоке, начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока. На этот шаг Москва решилась в период высокой напряженности в отношениях с НАТО, пишет InsideOver.

Джулиани выразил мнение, что «треугольник смерти», состоящий из Китая, Северной Кореи и России, очевиден. Эти страны предпринимают действия, которые побуждают Вооруженные силы США пересматривать свои оперативные планы.

В издании Business Insider пришли к выводу, что прошедшая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу — «демонстрация среднего пальца США», поскольку это можно расценивать как геополитическую координацию России и Китая в Европе и Азии, а также их действующее и будущее направление военного сотрудничества.

Россия США Китай КНДР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте