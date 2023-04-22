За сутки в России выявили 7030 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России за сутки выявили 7030 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

При этом за 24 часа в стране госпитализировали 958 человек с выявленным заболеванием. Это на 13,5 процента меньше, чем было 21 апреля. Выписали из больниц 7414 человек. Также стало известно о 34 летальных исходах, сообщается на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Существующие в России вакцины эффективны против нового подварианта коронавируса «омикрон» XBB.1.16 «арктур». Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.