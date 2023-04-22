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Приметы и советы

Российские банки призвали к синхронизации с коллекторами для сбора долгов

Полина Пашкина
Общество
Российские банки призвали к синхронизации с коллекторами для сбора долгов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центральный банк Российской Федерации выпустит рекомендации для отечественных банков и коллекторов по синхронизации сбора долгов с кредиторов. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.

Планируется призвать участников рынка к выработке единого подхода к сбору и реструктуризации долгов физических лиц, которые имеют кредитные обязательства перед несколькими организациями.

Согласно данным бюро кредитных историй, 35 процентов заемщиков в России имеют сразу два или более кредитов в различных учреждениях. В таких ситуациях, как правило, кредиторы начинают конкурировать. Например, одни идут на соглашения и предлагают реструктуризацию долгов, а другие стремятся как можно скорее вернуть средства и обращаются с этими целями в суд, передает РБК.

В России планируется расширить возможности для желающих списать долги во внесудебном порядке. В материале «Вечерней Москвы» рассмотрели, как в России можно провести данную процедуру и какие граждане получат преимущества после внесения изменений в закон.

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