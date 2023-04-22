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Приметы и советы

Андрей Бочкарев рассказал об оформлении пола станции «Яхромская» салатовой ветки метро

Виктория Родимкина
Город
Андрей Бочкарев рассказал об оформлении пола станции «Яхромская» салатовой ветки метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро используют гранит красного цвета, который был добыт в Республике Карелия. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станция будет оформлена в сочетании красного и белого цветов.

— Такое решение касается и пола платформенного участка — две трети будет выложено плитами из привычного для столичного метро светло-серого сибирского гранита, а одна треть — специальным сортом красного гранита, добываемого на острове Сюскюянсаари в северной части Ладоги, — пояснил заммэра.

Он отметил, что разработка этого месторождения, которое находится недалеко от Валаама, началась еще в XIX веке.

Таким гранитом выложено уже 370 квадратных метров, всего на «Яхромской» уложат около 1,8 тысячи «квадратов» красного и серого гранита.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь заявил, что на сегодняшний день архитектурно-отделочные работы ведутся на всем платформенном участке.

— Всего красным гранитом будут отделаны две трети потолка, одна из путевых стен и ближайший к ней ряд колонн на платформе, — добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» уже осенью. Участок длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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