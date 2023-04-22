Спрыгнувшего с Андреевского моста мужчину спасли в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице спасатели вытащили из воды мужчину, который самостоятельно спрыгнул с Андреевского моста. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 22 апреля.

По его данным, спасатели вытащили из воды мужчину, погрузили его на катер и доставили на берег. После пострадавшего осмотрели врачи.

В январе мужчина в Москве решил свести счеты с жизнью и спрыгнуть с Крымского моста. Спасти его удалось старшему лейтенанту полиции Наталье Мошаровой. О том, как развивались события этого дня, сотрудник МВД рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Еще одного человека из опасной ситуации выручили сотрудники подмосковной ГИБДД. Полицейские помогли девушке выбраться из-за ограждений моста через реку Нару.

Девушку на Лужнецком метромосту спасли сотрудники полиции. Прапорщик Александр Фролов и младший сержант полиции Павел Кречетов, патрулировавшие мост, на котором расположена станция метро «Воробьевы горы», заметили 16-летнюю девушку, которой была нужна помощь. Быстро оценив ситуацию, они помогли девушке.