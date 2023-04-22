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Приметы и советы

МИД РФ заявил о высылке германских дипломатов в качестве ответной меры

Полина Пашкина
Политика
МИД РФ заявил о высылке германских дипломатов в качестве ответной меры
Фото: МИД РФ

В качестве ответной меры Москва приняла решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Уточняется, что власти ФРГ приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. По мнению ведомства, этим действием Берлин разрушает весь массив российско-германских отношений, в том числе их дипломатического измерения.

— В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, — говорится в сообщении МИД РФ.

О применении меры был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, добавили в ведомстве.

В МИД РФ выразили мнение, что Германия рассказала СМИ о намерении массовой высылки и этим нарушила свои же заверения о нежелании афиширования ситуации.

До этого представители МИД ФРГ опровергали сообщения о том, что из страны могут быть высланы 30 российских дипломатов. В ведомстве заявили, что подобная мера в том формате, который был представлен в материалах, не планировалась.

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