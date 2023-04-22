Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер» под чужим именем
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете «Урагана» в ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
— Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знали об этом только я и руководитель кадровой службы, — сказал он.
Пригожин уточнил, что летом прошлого года Песков обратился к нему за рекомендацией, поскольку его сын собрался отправиться в зону проведения специальной военной операции и «отговаривать его было бесполезно».
Машина, в расчете которой был сын официального представителя Кремля, «очень хорошо работала», подчеркнул он. Пригожин также добавил, что Песков-младший проявил мужество и героизм в ходе службы.
Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова отправиться на службу по контракту в зону спецоперации стало известно в Кремле из СМИ, сообщил Песков. Он добавил, что из-за ухода мэров на СВО города не пострадают.