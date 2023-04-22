Балицкий обвинил Украину в подрыве локомотивного депо в Мелитополе

Фото: Администрация президента РФ

Украинские диверсанты устроили подрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

— В 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта, — написал он в Telegram-канале.

По словам Балицкого, за такими преступлениями против мирных граждан стоят киевские террористы.

13 апреля в Мелитополе задержали троих украинских диверсантов, причастных к терактам в Запорожской области, сообщил Балицкий.

Мужчины 26, 30 и 49 лет входили в диверсионно-разведывательные группы Украины. Они осуществили подрыв железной дороги в регионе, а также готовились к покушению на сотрудников администрации и железнодорожной станции.

Во время задержания у диверсантов обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к взрывным устройствам.